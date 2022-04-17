https://news.day.az/society/1453932.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В 05:05 на территории Евлахского района в 6 км к юго-западу от станции Мингячевир произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3,3 и глубиной 26 км ощущались до 3 баллов в эпицентре и близлежащих населенных пунктах.
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