В Азербайджане произошло землетрясение

В 05:05 на территории Евлахского района в 6 км к юго-западу от станции Мингячевир произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 3,3 и глубиной 26 км ощущались до 3 баллов в эпицентре и близлежащих населенных пунктах.