https://news.day.az/society/1453948.html В Загатальском районе убиты два человека - ФОТО
В Загатальском районе убиты два человека - ФОТО
В селе Юхары Чардахлар Загатальского района убиты два человека.
Какпередает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром.
Сообщается, что убиты женщина и мужчина. Правоохранительные органы расследуют инцидент.
Будет предоставлена дополнительная информация о происшествии.
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