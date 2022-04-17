В Загатальском районе убиты два человека
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В селе Юхары Чардахлар Загатальского района убиты два человека.

Какпередает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром.

Сообщается, что убиты женщина и мужчина. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о происшествии.