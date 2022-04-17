https://news.day.az/society/1453949.html В Азербайджане при пожаре погибла 86-летняя женщина
В Азербайджане при пожаре погибла 86-летняя женщина
При пожаре в Зардабе погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел накануне около 22:00 в селе Чаллы.
Сильный пожар произошел в одноэтажном 3-комнатном доме, принадлежащем жительнице села Фаизе Сулеймановой, 1936 года рождения. Дом сгорел дотла. На место происшествия была привлечена техника и живая сила Зардабской районной пожарной части МЧС. Пожар потушен.
При осмотре места происшествия было обнаружено обгоревшее тело Ф.Сулеймановой. Тело направлено на экспертизу.
По факту проводится расследование.
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