В Азербайджане при пожаре погибла 86-летняя женщина

При пожаре в Зардабе погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел накануне около 22:00 в селе Чаллы.

Сильный пожар произошел в одноэтажном 3-комнатном доме, принадлежащем жительнице села Фаизе Сулеймановой, 1936 года рождения. Дом сгорел дотла. На место происшествия была привлечена техника и живая сила Зардабской районной пожарной части МЧС. Пожар потушен.

При осмотре места происшествия было обнаружено обгоревшее тело Ф.Сулеймановой. Тело направлено на экспертизу.

По факту проводится расследование.