Сегодня в Азербайджане девятиклассники сдают экзамены

Сегодня в Бинагадинском, Сабаильском районах Баку, Абшеронском (первая часть), Астаринском, Агджабединском, Огузском, Саатлинском, Шабранском, Шамахинском, Сиязанском, Хызинском, Загатальском районах, в Гяндже (Низами) пройдут выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене примут участие 21749 учащихся. Экзамены начнутся в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут - в 10:45. Прибывшие после указанного времени участники не будут допущены в здание.

Напомним, что на проведение экзаменов 16-17 апреля выделено 192 экзаменационных здания, 3400 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначены 192 общих экзаменационных руководителя, 550 экзаменационных руководителей, 4219 контролеров-преподавателей, 400 сотрудников режима пропуска (охраны), 192 представителя зданий. Также в выпускных экзаменах примут участие 8 учащихся с ограниченными физическими возможностями (I группа). Для их комфортной сдачи экзаменов в помещениях выделены отдельные залы, где зачитываются задания для инвалидов по зрению, заполняются ответные листы и т.д., назначены индивидуальные контролеры. Кроме того, для учащихся с нарушениями слуха разработаны специальные учебники. Созданы специальные условия для доступа и комфортного передвижения учащихся с ограниченными возможностями в здание и зал.

В рамках мер предосторожности у участников, входящих в экзаменационное помещение, будут проверены температура тела с помощью дистанционных электронных термометров, а также будут использоваться необходимые дезинфицирующие средства. К экзамену допускаются лица с температурой тела ниже 37°С.