Как расторгнуть трудовой договор с пропавшим или умершим работником?

Определен порядок расторжения трудового договора с пропавшими без вести или умершими работниками.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенном новом подпункте статьи 74 Трудового кодекса.

Согласно проекту, трудовой договор будет расторгнут в случае признания работника пропавшим без вести или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.