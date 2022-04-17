https://news.day.az/society/1453951.html Как расторгнуть трудовой договор с пропавшим или умершим работником?
Как расторгнуть трудовой договор с пропавшим или умершим работником?
Определен порядок расторжения трудового договора с пропавшими без вести или умершими работниками.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенном новом подпункте статьи 74 Трудового кодекса.
Согласно проекту, трудовой договор будет расторгнут в случае признания работника пропавшим без вести или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
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