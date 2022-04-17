В Азербайджане ожидается туман на некоторых дорогах
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Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром и вечером 18 апреля на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Губа, Баку-Алят-Газах, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Гёйчай-Уджар, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Евлах-Загатала, Гянджа-Дашкесан, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Лянкяран-Лерик из-за тумана видимость будет ограничена до 500-800 м.