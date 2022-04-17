В 12 городах и районах Азербайджана прошли выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел в воскресенье выпускной экзамен для учащихся IX классов в 12 городах и районах страны, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ.

Участники допускались в экзаменационный корпус только в медицинских масках. Экзаменационный персонал был обеспечен соответствующими средствами защиты (перчатки, защитные щитки, медицинская маска и т. д.).

В городах и районах, где проводились экзамены, было выделено 92 экзаменационных корпуса и 1650 экзаменационных залов. Для проведения экзаменов были назначены 92 общих экзаменационных руководителей, 268 экзаменационных руководителей, 2053 преподавателей-контролеров, 194 сотрудника, осуществляющего режим пропуска, 92 представителя по зданиям.

Ожидалось, что в экзамене примут участие 21 749 человек.

Трое учащихся, у которых были обнаружены мобильные телефоны, были отстранены от участия в экзамене.

Напомним, что при себе участники экзамена должны иметь удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье. Участники, у которых нет удостоверения личности с фотографией, наряду с другими документами, должны представить соответствующую справку с фотографией, выданную учебным заведением.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзамена и ответов.

Результаты экзамена должны быть объявлены в течение 3 недель, так как проверка открытых заданий требует времени.