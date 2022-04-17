Большое столпотворение в "Парк Бульваре"

В торговом центре "Парк Бульвар" наблюдается большое столпотворение людей.

Как передает Day.Az, причиной скопления столь большого количества людей предположительно стало очередное мероприятие известного блогера Гусейна Гасанова в Баку. Посетителей просят не толпиться у сцены, сооруженной в торговом центре, но насколько видно по кадрам с места событий, это не помогает устранить хаос. Отметим, что вход были вынуждены закрыть, людей не выпускают и не впускают в торговый центр. У дверей также собралась толпа.

Представляем вашему вниманию видео из торгового центра: