https://news.day.az/society/1454010.html Большое столпотворение в "Парк Бульваре" - ВИДЕО
Большое столпотворение в "Парк Бульваре" - ВИДЕО
В торговом центре "Парк Бульвар" наблюдается большое столпотворение людей.
Как передает Day.Az, причиной скопления столь большого количества людей предположительно стало очередное мероприятие известного блогера Гусейна Гасанова в Баку. Посетителей просят не толпиться у сцены, сооруженной в торговом центре, но насколько видно по кадрам с места событий, это не помогает устранить хаос. Отметим, что вход были вынуждены закрыть, людей не выпускают и не впускают в торговый центр. У дверей также собралась толпа.
Представляем вашему вниманию видео из торгового центра:
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