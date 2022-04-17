https://news.day.az/society/1454014.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 10 человек, один - скончался, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 362 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 516 человек вылечились, 9 706 - скончались, число активных больных составляет 140.
За последние сутки в стране проведены 3 297 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 769 897.
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