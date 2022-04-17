Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 10 человек, один - скончался, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 362 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 516 человек вылечились, 9 706 - скончались, число активных больных составляет 140.

За последние сутки в стране проведены 3 297 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 769 897.