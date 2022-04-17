В Масаллы спасли человека, упавшего в глубокий колодец

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Аркиван Масаллинского района один человек упал в колодец и находится там в беспомощном состоянии.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были вызваны пожарные-спасатели Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что Абдуллаев Шахин Мюрсал оглу, 1971 года рождения, упал в колодец глубиной около 15 метров и находится там в беспомощном состоянии.

Пожарные-спасатели спасли Абдуллаева, вытащив его из колодца с помощью специального оборудования.