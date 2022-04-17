В Масаллы спасли человека, упавшего в глубокий колодец - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Аркиван Масаллинского района один человек упал в колодец и находится там в беспомощном состоянии.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были вызваны пожарные-спасатели Масаллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что Абдуллаев Шахин Мюрсал оглу, 1971 года рождения, упал в колодец глубиной около 15 метров и находится там в беспомощном состоянии.
Пожарные-спасатели спасли Абдуллаева, вытащив его из колодца с помощью специального оборудования.
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