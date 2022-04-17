Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 5 804 человек, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 460, вторую - 476, три и более - 4 465, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 403 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 595 242. Первую дозу вакцины получили 5 334 494, вторую - 4 836 495, три и более - 3 187 702, бустерную дозу после положительного результата теста - 236 551 человек.