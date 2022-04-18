“Побережья Карабаха” на картах известного османского мореплавателя

Произведение великого турецкого ученого, мореплавателя, картографа, адмирала Османского морского флота 16 века Пири Реиса (полное имя Хаджи Мухьяддин Пири ибн Хаджи Мехмед) является шедевром в области всемирной истории, географии и мореходства. Пири Реис (1470-1554) получил известность благодаря своим трудам в области географии, картографии и инструкциям в области морской навигации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в 1513 году он составил свою первую карту мира с текстовым приложением, в 1528 г. он закончил вторую карту. Книга о мореплавании (Китаб-и Бахриййе), написанная им в 1521 году, "является примером великого служения как навигации, так и всемирной истории в целом, и представляет собой подлинный документ, удостоверяющий простирание турецкого мореплавания в 16 веке до Атлантического океана."

Фрагмент карты был обнаружен в 1929 году в стамбульском дворце Топкапы. Одна из надписей на фрагменте карты говорит, что карта была составлена на основе двадцати источников западного и исламского происхождения - восьми древнегреческих планисфер, одной арабской карты Индии, четырёх современных португальских карт с изображением Пакистана, Индии и Китая.

Рейс родился приблизительно в 1470 г. в городе Гелиболу. Он жил в период правления трех султанов. Его государственная служба началась во время правления Султана Баязида II (1481-1512), охватила весь период правления Султана Селима I Явуза (1512-1520) и часть периода правления Султана Сулеймана Кануни (1520-1566).

Имя Пири Реиса впервые упоминалось в 1487 году. Он принимал участие во многих военных действиях в качестве капитана корабля. Особенно успешной для него была Турецко-Венецианская война 1499-1502, которая закончилась победой турецкого флота.

Пири Реис, успешно справляясь с военными обязанностями неустанно трудился и над научными произведениями. Первая карта была Пири Реиса была составлена в Гелиболу в 1513 году. Начертанная на шкуре газели, эта цветная карта была частью карты мира. На ней был изображен западный берег Аврики, восточный берег Южной Америки и северный берег Антарктики, официально открытый лишь в 1818 году.

Обложка рукописи Пири Реиса "Китаб-и Бахриййе"

Вторая карта была составлена в 1528 году, на коже верблюда, восемью цветами. На основе новых открытий, вторая карта ставила целью ознакомить мореплавателей того времени с побережьями Америки и Атлантического океана, Европы, Африки и куда не ступала человеческая нога.

Пири Реис в 1521-1525 гг. неоднократно дополнял свою карту, увеличил число включенных в книгу отдельных карт, сопроводил комментариями. В "Китаб-и Бахриййе" Пири Реис рассказывает о путешествиях, военных походах, и призывает моряков изучать науку о море. Книга разделена на главы, где автор рассказывает о значени штормов, описывает компас, обьясняет различные карты.

О территории Азербайджана (на тот момент в составе государства Сефевидов) в книге Пири Рейса практически нет никаких сведений. В восьмой главе книги он перечисляет названия семи морей, где седьмым морем называет "Бахр-и Кулзум". По описанию Реиса можно сделать вывод, что он имеет ввиду Каспийское море, однако можно также предположить, что имеется ввиду Красное море (на турецком - Кызыл Дениз), которое соединялось с океаном посредством узкого Ба-эль Мандебского пролива. Сам автор указывает на то, что оно похоже на озеро и с другими морями не соединяется.

Пири Реис пишет: "Усердный человек, узнай названия семи морей, о которых говорят.... Седьмое море - Бахр-и Кулзум. Однако Бахр-и Кулзум отличается от других морей. Оно похоже на озеро среди суши. Общая протяженность этого моря составляет четыре или. Знай, что другие моря не соединяются с ним и оно не находит к ним путь..."

Интерес вызывает описание в книге "Кер Дил, Гумушлук и побережья Карабаха".

Пири Реис пишет: Кер Дил (расположен на юго-западе оконечности залива Мандалья, между мысами Кызыляр и Индже) представляет собой круглый серый мыс. Южная сторона этого мыса является удобной стоянкой для многих кораблей.... ...В трех милях юго-западнее от этого острова простирается подобный острову круглый мыс. Внутренняя часть мыса называется Гюмушлук (расположен напротив полуострова Ялыкавак)....

На Анатолийском побережье входа в порт простирается круглый мыс, на котором остались развалины крепости. В древние врмена эта крепость служила сторожевым пунктом. В одной мили к юго-западу от этого порта находится мыс Кызыл Бурун, оконечность которого нечиста. Следует быть осторожным.

В полутора милях к востоку от мыса расположен островок, который называется Хаджы (между бухточками Ялыкавак и Тургут Реис). Между ними есть проход, где в основном останавливается флот. Эти места называются Карабах. Это равнинная местность, изобилующая виноградниками и садами. Морские побережья представляют собой якорные стоянки со спокойной водой. Здесь также течет не питьевая вода. Наверху имеется колодец, оттуда черпают питьевую воду.

Далее, в двух с половиной милях напротив этого места находится трехконечный остров, называемый Чатал Ада. Его стоянка находится на южной стороне. На стороне, обращенной на запад, есть питьевая вода. Море между островами, расположенными на севере, всюду глубокое. При необходимости следует взглянуть на карту и все будет понятно. Начиная с якорных стоянок Карабахских побережий (общее название данное прибрежным районам, расположенным между административными единицами Ялыкавак и Тургут Реис), до конца мыса всюду удобные укрытия. Тот мыс называют Кумбурун.

В полмили от него на море вдна глыба на уровне воды. Между ней и Анатолийским побережьем проходят галеры. Расстояние от этого мыса до крепости Нариндже (крепость, построенная на острове Кос, напротив Анатолийского побережья) в Истанкее составляет шесть миль. Далее, если обогнуть вышеупомянутый Кумбурун в восточном направлении, доходят до залива Айы Балыгы (небольшой залив, расположенный напротив острова Кос, у входа в большой залив Гекова (Керме)). Это удобная якорная стоянка, здесть однако нет питьевой воды. Должно быть все ясно. Вас-сялам."

Как видно по описанию, "Карабахские побережья" у Пири Реиса не имеют ничего общего с Карабахом на территории Азербайджана. Пири Реис не указывает почему якорная стоянка получила название "Карабах", но пишет что эти места "так называются". Можно предположить, что османский автор полагается на информацию, которую ему предоставил кто-то еще, либо данные были взяты из других карт, на которые он опирался при составлении "Китаб-и Бахриййе". В дальнейшем, стоянки для кораблей в этом районе сохранились, в отличие от названия.

Пири Реис также предоставляет карты, где видны "побережья Карабаха":

Подпись на карте: Эти места называют Карабахом. До завоевания Родоса здесь корабли великого султана располагались и снабжались водой. Расстояние отсюда до расположенного напротив острова Истанкей равно шести милям.

Подпись под картой: Карабахские побережья. Прибрежная полоса, простирающаяся от нынешней административной единицы Ялыкавак до курортного городка Тургут Реис, является крайне благоприятной и удобной якорной стоянкой для кораблей. До завоевания Родоса Османская флотилия останавливалась и заправлялась водой на этих берегах.