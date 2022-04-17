https://news.day.az/society/1454044.html В Агдаме дорожно-строительная техника подорвалась на мине
В Агдаме дорожно-строительная техника подорвалась на мине
Дорожно-строительная техника, работавшая на строительстве дороги в Агдаме, подорвалась на мине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в освобожденной от оккупации части Агдама.
Так, дорожно-строительная техника, работавшая на строительстве дороги Агдам-Физули, подорвалась на противотанковой мине на территории села Юсифджанлы.
Управлявший техникой Фарзалиев Алим не пострадал.
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