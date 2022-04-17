В Агдаме дорожно-строительная техника подорвалась на мине

Дорожно-строительная техника, работавшая на строительстве дороги в Агдаме, подорвалась на мине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в освобожденной от оккупации части Агдама.

Так, дорожно-строительная техника, работавшая на строительстве дороги Агдам-Физули, подорвалась на противотанковой мине на территории села Юсифджанлы.

Управлявший техникой Фарзалиев Алим не пострадал.