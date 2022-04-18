https://news.day.az/society/1454133.html В Азербайджане подготовлен предварительный проект правил ведения Реестра медиа
В Азербайджане подготовлен предварительный проект правил ведения Реестра медиа
В Азербайджане подготовлены предварительный проект правил ведения Реестра медиа, образец журналистского удостоверения и форма свидетельства о регистрации субъекта медиа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию медиа Саида Шафиева.
По ее словам, по этому вопросу ведутся обсуждения с соответствующими структурами в рабочем порядке.
"Считаем, что Реестр медиа будет подготовлен в установленные сроки", - сказала Шафиева.
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