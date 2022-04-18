https://news.day.az/society/1454135.html Страшное ДТП в Баку, есть пострадавшие - ВИДЕО
Страшное ДТП в Баку, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Баку в результате ДТП пострадали 5 человек.
Как передает Day.Az, видеокадры с места происшествия распространились в соцсетях.
В результате аварии автомобиль марки Mercedes-Benz с регистрационным номером 10-ND-561 несколько раз перевернулся.
Сообщается, что во время ДТП пострадали трое взрослых и два ребенка. Детям, которые были внутри автомобиля в момент ДТП, восемь и девять лет.
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