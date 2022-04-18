Страшное ДТП в Баку, есть пострадавшие

В Баку в результате ДТП пострадали 5 человек.

Как передает Day.Az, видеокадры с места происшествия распространились в соцсетях.

В результате аварии автомобиль марки Mercedes-Benz с регистрационным номером 10-ND-561 несколько раз перевернулся.

Сообщается, что во время ДТП пострадали трое взрослых и два ребенка. Детям, которые были внутри автомобиля в момент ДТП, восемь и девять лет.