В Физули нашли брошенные армянами оружие и боеприпасы

Сотрудники органов внутренних дел осуществляют интенсивные меры по очистке освобожденных территорий от мин, сбору вооружения и боеприпасов, брошенных армянскими военными подразделениями.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе МВД, сотрудники Физулинского РОП нашли и передали по назначению различное вооружение и боеприпасы на этих территориях - 9 автоматов, 1 пулемет, 1 снайперская винтовка, 1 противотанковая управляемая ракета, 3 гранатомета, 30 различных видов ручных гранат, 67 снарядов различного калибра, 7500 патронов различного калибра и другие боеприпасы.