Арестован человек, бивший людей ремнем на встрече с Гусейном Гасановым

В связи с массовым скоплением людей в 15:30 17 апреля в одном из крупных торговых центров в Сабаильском районе Баку сообщаем, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима каждый гражданин может войти в торговый центр только в медицинской маске и после проверки у него полицией сертификата о вакцинации.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается, что посетители торгового центра сняли свои медицинские маски на его территории.

"Отметим также, что в крупных торговых центрах использование посетителями медицинских масок контролируется сотрудниками этого объекта. На видеозаписи, сделанной во время мероприятия, которое сопровождалось нарушением правил карантинного режима, также видно, как мужчина бьет по сцене ремнем. Установлено, что это - житель Баку Ариф Ибрагимов. Он задержан в административном порядке на 15 суток. В настоящее время проводится расследование в отношении ответственных лиц данного объекта, где произошел инцидент. В зависимости от его результатов будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении МВД.

Отметим, что накануне известный российский видеоблогер Гусейн Гасанов провел встречу со своими фанатами в Баку, на которой наблюдалось большое скопление людей.