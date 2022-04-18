https://news.day.az/society/1454183.html В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата
В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата
Последовательные реформы заработной платы в Азербайджане, динамика роста количества трудовых договоров позволили увеличить фонд оплаты труда.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты, в январе-марте 2022 года фонд заработной платы в Азербайджане увеличился на 11,4 процента.
В целом за последние три года минимальная заработная плата увеличилась в 2,3 раза, среднемесячная заработная плата - на 40 процентов, медианная заработная плата - на 80 процентов. За этот период годовой фонд оплаты труда увеличился в 2,1 раза.
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