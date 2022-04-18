https://news.day.az/society/1454210.html В больнице в Баку скончалась 5-летняя девочка
В больнице в Баку скончалась 5-летняя девочка
Скончалась 5-летняя девочка, которую вчера доставили в больницу в Баку с ожогами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Захра Зульфугарова 2017 года рождения была доставлена в больницу с термическими ожогами. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось.
В ходе предварительного следствия было установлено, что 5-летняя девочка получила ожоги в результате несчастного случая вчера вечером в своем доме в поселке Мехдиабад.
По факту ведется расследование.
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