В Кяльбаджаре обнаружена мина

16 апреля во время посещения группой жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района родных земель на дороге в село была обнаружена противотанковая мина.

Как передает Day.Az, мина была обнаружена благодаря профессионализму и бдительности военнослужащих-саперов Министерства обороны.

В автобусе находились 20 человек, включая жителей Кяльбаджара, представителей госструктур и съемочную группу Общественного телевидения. На дороге, по которой передвигался автобус. Мину обнаружил сапер, рядовой Мардали Фархад оглу Ашуров.

Предварительное расследование выявило, что противотанковая мина была установлена в промежутке с 10 по 25 ноября 2020 года, когда армянские войска должны были уйти с Кяльбаджара.