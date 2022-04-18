В Азербайджане запустят единую электронную платформу в сфере трудовых отношений

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана завершает работу по разработке подсистемы "Трудовые отношения и занятость". В настоящее время ведутся тестовые работы. Запуск электронной платформы намечен на начало следующего месяца.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство, об этом сказал министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев на совещании, посвященном работе, проводимой в связи с разработкой подсистемы.

Он отметил, что подсистема станет единой платформой в сфере трудовых отношений для работодателей и лиц, принятых на работу, и обеспечит создание цифровой системы учета персонала. Работа данной платформы создаст условия для формирования карты самозанятости и реестра занятости, а также для электронной биржи и электронного профобучения.

Было подчеркнуто, что функционирование этой подсистемы позволит более оперативно организовать процесс привлечения ищущих работу лиц к программам самозанятости, внесет вклад в применение международных стандартов в организации и охране труда.

На заседании были обсуждены вопросы разработки подсистемы и ее тестирования.