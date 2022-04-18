Фахрия Халафова представила коллекцию "Харыбюльбюль в расцветающем Карабахе", посвященную Году города Шуша

В Баку рамках музыкального проекта "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах - это Азербайджан!) состоялась презентация коллекции художника-модельера, доцента Государственного университета культуры и искусств, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой под названием "Харыбюльбюль в расцветающем Карабахе", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был организован Международным центром мугама, Агентством государственной поддержки НПО Азербайджана и Фондом Хана Шушинского. Презентация коллекции посвящена Году города Шуша, 270-летие которого в этом году широко отмечается.

В экспозиции выставки были также включены наряды из коллекции "Карабахская принцесса", представленной в декабре 2021 года на Азербайджанской неделе моды. Прототипом образа Карабахской принцессы является Ага Бейим, талантливая поэтесса, дочь карабахского хана Ибрагимхалила и супруга иранского правителя Фатали шаха. Представленные на выставке наряды гармонично дополнили шелковые платки- восстановленная версия карабахских кялагаи.

"В древности кялагаи носили поверх других головных уборов и завязывали различными способами. По цвету келагаи отличались среди разных возрастных групп: молодежь предпочитала келагаи белого, бежевого, розового, ярко-голубого и салатового цветов, старшее поколение носило кялагаи синие, черные, темно-фиолетовые, коричневые. Во времена, когда почти весь мусульманский мир носил чадру или паранджу, азербайджанки щеголяли в этой шелковой красоте, удивляя иностранных путешественников и заставляя их увозить с собой эти роскошные платки в качестве сувениров", - сказала Фахрия Халафова.

Итальянский путешественник Марко Поло еще в XIII в. отмечал красоту кялагаи в Шемахе и Барде. Много любопытных сведений оставили и английские путешественники. Голландец Ян Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине XVII в., писал, что на базаре в Шамахы "много хороших и крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки...". Центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были и Басгал, Шеки, Гянджа, Шуша.

"Рисунки и узоры на кялагаи уходят своими корнями в далекое прошлое. Этот рисунок был набивным и наносился традиционным способом резервирования воском. Наиболее древним и распространенным сюжетом на келагаи было изображение пары павлинов, а причудливые рисунки с изображением буты, листьев, цветов и колосьев перекликались со сложными геометрическими узорами. Излюбленными растительными мотивами являлись роза, гвоздика, мак, а также цветы фруктовых деревьев: граната, айвы. Отличительной особенностью Карабахских кялагаи был символ солнца. Солнце - это один из ключевых объектов большинства древних культур и народов с высокоразвитой культурой. Солнечный орнамент- это источник светлой энергии. В своем историческом контексте келагаи - не просто традиционный женский головной убор, не просто функциональная деталь одежды, а философия жизни.

Хары бюльбюль - символ любви и мира, а кялагаи - это настоящее достояние Азербайджана. И я хочу, чтобы силуэт этого изящного цветка вновь стал трендом не только у нас, но и далеко за пределами нашей Родины", - добавила Фахрия Халафова.

Экспозиция вызвала большой интерес гостей вечера, среди которых были общественные деятели, представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.