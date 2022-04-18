https://news.day.az/society/1454298.html Сколько зараженных коронавирусом в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 365 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 533 человек вылечились, 9 706 скончались, число активных больных - 126.
За прошедшие сутки проведено 1954 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 771 851 тест.
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