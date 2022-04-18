Сколько зараженных коронавирусом в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 365 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 533 человек вылечились, 9 706 скончались, число активных больных - 126.

За прошедшие сутки проведено 1954 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 771 851 тест.