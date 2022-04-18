В Сумгайыте студентку перед зданием университета ударил ножом бывший жених

Сегодня перед зданием Сумгайытского государственного университета (СГУ) произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, утром по дороге на занятия студентка вуза А.Алиева подверглась нападению.

Девушку госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. По предварительной информации, пострадавшая получила 14 ножевых ранений.

Сообщается, что покушение совершил двоюродный брат девушки, ранее бывший ее женихом.

По данному факту ведется расследование.