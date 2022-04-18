https://news.day.az/society/1454315.html В Баку задержан подозреваемый в краже дорогих телефонов из салонов красоты - ФОТО - ВИДЕО
В Баку задержан подозреваемый в краже дорогих телефонов из салонов красоты - ФОТО - ВИДЕО
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского РУП, по подозрению в краже пяти мобильных телефонов общей стоимостью 9 000 манатов был задержан житель Баку, ранее судимый Ровшан Рагимов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Кражи были совершены из двух салонов красоты и одного цветочного магазина. Украденные устройства принадлежали сотрудникам этих объектов.
По данному факту проводится расследование.
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