В Баку задержан подозреваемый в краже дорогих телефонов из салонов красоты

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского РУП, по подозрению в краже пяти мобильных телефонов общей стоимостью 9 000 манатов был задержан житель Баку, ранее судимый Ровшан Рагимов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кражи были совершены из двух салонов красоты и одного цветочного магазина. Украденные устройства принадлежали сотрудникам этих объектов.

По данному факту проводится расследование.