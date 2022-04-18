Почему в Азербайджане задерживается доставка посылок из-за рубежа?

В ряде СМИ и социальных сетях прошла информация о задержках в доставке получателям посредством компаний-перевозчиков почтовых отправлений из-за рубежа, которые имеют место вследствие проверок на таможенном посту "Почтовые отправления" Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Как сказали Day.Az в понедельник в ГТК, в связи с выявлением попыток провоза через таможенную границу посредством почтовых отправлений запрещенных законом предметов, препаратов и веществ, в том числе наркотических средств, психотропных веществ и т.д., а также выявления фактов нарушения финансовой дисциплины и процесса декларирования усилены меры контроля в этой области.

Эти меры, проводимые в целях повышения эффективности таможенного контроля, обеспечения безопасности, борьбы с контрабандой, усиления контроля в области декларирования и финансового контроля, входят в повседневные обязанности таможенных органов, установленные законодательством.

В ГТК еще раз отметили необходимость правильного заполнения гражданами декларации о приобретенных товарах, что в свою очередь облегчит и ускорит проведение таможенного контроля.