Карабахскому главному региональному управлению архитектуры и градостроительства переданы три служебных автомобиля

Карабахскому главному региональному управлению архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики переданы три служебных автомобиля.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает Day.Az.

Согласно постановлению, увеличено количество (лимит) служебных легковых автомобилей для аппаратов центральных органов исполнительной власти и судебных органов Азербайджанской Республики (за исключением военных структур, органов служб государственной безопасности, внешней разведки, прокуратуры и правоохранительных органов, районных/городских судов), местных подразделений центральных органов исполнительной власти, органов в их подчинении, аппаратов государственных агентств, государственных служб, созданных при центральных органах исполнительной власти, и их местных подразделений.