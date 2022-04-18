И эти лица в Азербайджане смогут получить стипендию

В Азербайджане планируется предоставление стипендий и лицам, обучающимся в учебных заведениях профессионального образования на платной основе.

Как передает Day.Az, в связи с этим предлагается изменение в закон "О профессиональном образовании".

Изменение обсуждалось сегодня на заседании парламентского комитета по науке и образованию. Председатель комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев сказал, что в повестку дня включены три законопроекта. После утверждения повестки он проинформировал о сути законопроекта о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании". Было отмечено, что действующее законодательство предусматривает предоставление стипендий только тем, кто учится в учебных заведениях профессионального образования за государственный счет. Согласно изменению, предлагается установить стипендии для учащихся государственных учебных заведений профессионального образования независимо от того, обучаются они за государственный счет или на платной основе.

Председатель комитета сказал, что проводятся обширные реформы для усовершенствования профессионального образования, повышения его качества и расширения доступности. Данное изменение подготовлено в соответствии с распоряжением главы государства "О предоставлении стипендии докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профессионального образования, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана".

Депутаты рекомендовали законопроект к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

Бахтияр Алиев отметил, что законопроект о внесении изменений в закон "Об общем образовании" (первое чтение) и законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченным возможностями здоровья" и в закон "Об образовании", являющиеся вторым и третьим вопросами повестки дня, связаны друг с другом. Он сообщил, что определение понятия "интегрированное образовательное учреждение" было добавлено в первую статью закона об общем образовании под названием "Основные понятия". В статье 4.0.29 предлагается заменить термин "педагогический работник" словом "учителя".

Изменение к статье 12 закона предлагает новую классификацию общеобразовательных учреждений. Бахтияр Алиев сказал, что в соответствии с новой редакцией типов общеобразовательных учреждений в статье 12 закона "Об общем образовании" также были предложены изменения в статью 7.0 закона "Об образовании лиц с ограниченными возможностями (специальное образование)" и в статью 14.5.2 "Об образовании".

Председатель комитета отметил меры, предпринятые для обеспечения права на образование людей с ограниченными возможностями здоровья, принятые законы, распоряжения и государственные программы. Он подчеркнул значимость инициатив по внедрению в Азербайджане инклюзивного образования, в частности проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева, целенаправленной работы по укреплению материально-технической и учебной базы учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подчеркнув важность обеспечения права лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение образования наравне с остальными на всех уровнях образования, председатель комитета сказал, что предлагаемые изменения в законодательство служат этой цели.

Члены комитета рекомендовали оба законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса для рассмотрения в первом чтении.