В Самухе убит 37-летний мужчина

В Самухе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений 37-летнему мужчине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент совершил житель поселка Истихана Габиль Гасымов 1973 года рождения.

В ходе операции задержан виновник происшествия. Он признался в совершении убийства. По факту проводится расследование.