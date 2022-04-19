https://news.day.az/society/1454386.html В Самухе убит 37-летний мужчина
В Самухе убит 37-летний мужчина
В Самухе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений 37-летнему мужчине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент совершил житель поселка Истихана Габиль Гасымов 1973 года рождения.
В ходе операции задержан виновник происшествия. Он признался в совершении убийства. По факту проводится расследование.
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