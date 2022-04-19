В Баку пропала студентка

На Абшероне разыскивается пропавшая девушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ qafqazinfo, студентка 4-го курса Бакинского инженерного университета Биннатова Ламия 1 апреля вышла из университета и с тех пор не выходила на связь.

Тех, кто видел 21-летнюю Ламию, просят сообщить в службу "102" МВД или в Управление полиции Абшеронского района.