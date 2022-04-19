https://news.day.az/society/1454415.html В Баку пропала студентка - ФОТО
В Баку пропала студентка - ФОТО
На Абшероне разыскивается пропавшая девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, студентка 4-го курса Бакинского инженерного университета Биннатова Ламия 1 апреля вышла из университета и с тех пор не выходила на связь.
Тех, кто видел 21-летнюю Ламию, просят сообщить в службу "102" МВД или в Управление полиции Абшеронского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре