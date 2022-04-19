Массовое отравление в Гёйчае

В Гёйчае произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел 18 апреля в ресторане "Зейнаб" на улице Низами Гянджеви.

10 человек, присутствовавших на ифтаре, почувствовали себя плохо после приема пищи. В час ночи всех отравившихся доставили в Центральную районную больницу.

По предварительной информации, пострадавшие отравились помидорами.

После оказания первой помощи в больнице пострадавших отпустили домой.

Ведется расследование.