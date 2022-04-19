https://news.day.az/society/1454420.html Массовое отравление в Гёйчае
Массовое отравление в Гёйчае
В Гёйчае произошло массовое отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел 18 апреля в ресторане "Зейнаб" на улице Низами Гянджеви.
10 человек, присутствовавших на ифтаре, почувствовали себя плохо после приема пищи. В час ночи всех отравившихся доставили в Центральную районную больницу.
По предварительной информации, пострадавшие отравились помидорами.
После оказания первой помощи в больнице пострадавших отпустили домой.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре