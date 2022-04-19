В Азербайджане отменяется карантинный режим?

"В последнее время мы наблюдаем тенденцию к снижению числа заражений в связи с эпидемиологической обстановкой в ​​Азербайджане, и, конечно, такой ход событий увеличивает вероятность смягчения ковид-ограничений".

Как передает Day.Az, об этом Pravda.az сказал известный врач Адиль Гейбулла.

А. Гейбулла отметил, что в некоторых странах отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях, в общественном транспорте: "Например, в Германии отменили масочный режим. То есть в таком смягчении нет ничего плохого. Но мы должны отметить, что омикрон - не последний мутирующий штамм. После этого могут быть другие штаммы. Но мы видим, что он намного слабее, чем предыдущие штаммы. Если ослабление продолжится, это приведет к окончанию пандемии. Пока не будет официального заявления Всемирной организации здравоохранения о полной отмене режима карантина, мы и дальше будем жить в такой ситуации. Определенные ограничения все равно будут действовать".

Адиль Гейбулла также заявил, что невозможно предсказать развитие РНК-содержащих вирусов после того, как они постоянно мутируют: "Так, например, ожидается, что в будущем по миру распространится опасная форма вируса гриппа, и это обязательно произойдет, потому что это научный процесс и произойдет в результате мутации. Поэтому невозможно узнать ход мутаций. Но будем надеяться, что в этом году мы попрощаемся с пандемией COVID-19. Что касается Азербайджана, то я думаю, что у населения уже выработался коллективный иммунитет против вируса COVID-19".