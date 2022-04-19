TƏBİB о массовом отравлении в Гёйчае

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило заявление в связи с массовым отравлением в Гёйчае, передает Day.Az.

В заявлении TƏBİB отмечается, что в 00:49 19 апреля 10 человек были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы Гёйчайского района с диагнозом "алиментарный гастрит".

"Медицинский персонал оказал им первую помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Они выписаны на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.