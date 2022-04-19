В Сумгайыте пропал молодой человек

В Сумгайыте пропал 20-летний парень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, так, 4 дня назад местный житель 20-летний Роял Мурадов вышел из дома, чтобы отправиться на работу.

Однако после этого с ним полностью пропала связь. По словам родных, Роял даже не дошел до места работы.

Отмечается, что молодой человек работал в доме торжеств "Халифа", расположенном в Сумгайыте.

Всех, кто видел Рояла или имеет какую-либо информацию о его местонахождении, просят сообщить в полицию.