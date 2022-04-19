В Азербайджане ухудшится погода

В последние дни на фоне южного ветра на территории страны сохраняется умеренная погода без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха превышала норму на 2-4.5°.

Сегодня в течение дня погода будет стабильной, но юго-западный ветер временами будет усиливаться, 20 апреля он сменится северо-западным ветром, а вечером и 21 апреля ветер будет сильным.

В регионах со второй половины 20 апреля до 22 апреля будут осадки, в основном в северных и западных районах, грозы, возможны град, в высокогорье - снег.

Скорость западного ветра временами будет усиливаться до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с