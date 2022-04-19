В Азербайджане мужчина, приехавший на свадьбу, угнал автомобиль

В Гяндже задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 3-м отделением Главного управления полиции города Гянджи и Службой безопасного города, задержан житель Товузского района Фикрет Айдынов, подозреваемый в угоне автомобиля марки ВАЗ.

В ходе следствия выяснилось, что на свадьбе подозреваемый распивал спиртные напитки, а затем, возвращаясь в Товузский район, угнал автомобиль.

Ф.Айдынов задержан в Шамкирском районе и передан следствию.

По данному факту расследование продолжается.