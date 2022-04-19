https://news.day.az/society/1454524.html В Азербайджане мужчина, приехавший на свадьбу, угнал автомобиль - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане мужчина, приехавший на свадьбу, угнал автомобиль - ФОТО - ВИДЕО
В Гяндже задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 3-м отделением Главного управления полиции города Гянджи и Службой безопасного города, задержан житель Товузского района Фикрет Айдынов, подозреваемый в угоне автомобиля марки ВАЗ.
В ходе следствия выяснилось, что на свадьбе подозреваемый распивал спиртные напитки, а затем, возвращаясь в Товузский район, угнал автомобиль.
Ф.Айдынов задержан в Шамкирском районе и передан следствию.
По данному факту расследование продолжается.
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