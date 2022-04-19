Большой интерес к поездкам в Шушу и Агдам

До сегодняшнего дня по регулярным автобусным маршрутам, открытым с 24 января Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта в освобожденные от оккупации территории, осуществлено 114 рейсов, 4448 человек посетили города Шуша и Агдам.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, Шушу посетили 3049 пассажиров. Из них 1781 человек отправился рейсом Баку-Шуша-Баку, 1268 человек - рейсом Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли.

Агдам посетили 1399 пассажиров. Из них 568 человек отправились рейсом Баку-Агдам-Баку, 831 человек - рейсом Барда-Агдам-Барда.

Освобожденные от оккупации территории бесплатно посетили 67 льготников (герои Отечественной войны, национальные герои, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны).

В целях оказания соответствующих услуг и обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают волонтеры и сотрудники полиции. Посещение исторических, культурных и религиозных памятников в Шуше и Агдаме организуется с участием профессионального гида.

Онлайн-продажа билетов по маршрутным линиям осуществляется посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

В рамках расширения деятельности по перевозке пассажиров в Карабахский регион на конкурс выставлен междугородний регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку.