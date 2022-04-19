В Азербайджане отменят масочный режим?

Уже около месяца в Азербайджане идут обсуждения по поводу отмены масочного режима и открытия сухопутных границ. Статистика последних дней по коронавирусу свидетельствует о том, что созданы благоприятные условия для отмены этих запретов. По этому вопросу с различными заявлениями выступают и депутаты Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, в конце апреля ожидается заседание Оперативного штаба.

Депутат Рашад Махмудов сообщил прессе, что в определенных кругах ведутся обсуждения, связанные с подготовкой этого решения.

Эксперты говорят, что несмотря на сокращение количества случаев инфицирования в стране, людям не стоит забывать о профилактических мерах и правилах личной гигиены. То есть, как и при обычном гриппе, необходимо поддерживать высокий уровень иммунитета и избегать контактов с людьми, имеющими симптомы заболевания.

О том, когда будет принято решение, станет ясно уже в ближайшие дни.