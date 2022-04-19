Азербайджанская студентка принята в 22 университета восьми стран

Студентка четвертого курса механико-математического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Айсу Исмайылова принята в 22 вуза восьми стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, в БГУ она поступила в 2018 году, набрав 542 балла.

"Сейчас я учусь на IV курсе. Подготовку к обращению в иностранные университеты, сдачу экзамена IELTS и сбор необходимых документов начала с третьего курса, а на четвертом, начиная с октября, стала отправлять их в вузы. Прием в некоторых университетах состоял из двух туров, на втором были собеседования, которые начались в январе", - рассказала Айсу.

А.Исмайылова была принята в 22 университета восьми стран (Англия, Швеция, Дания, Финляндия, Германия, Чехия, Нидерланды, Ирландия), включая Имперский колледж Лондона (Imperial College London) и Университетский колледж Лондона (University College London, UCL), занимающие в мировом рейтинге 7-е и 8-е места соответственно.

"Только Финляндия предоставила стипендию в полном объеме. Мне предложили стипендии в Великобритании и Германии, которые покрывают 50% и 75% расходов на обучение. В остальные университеты, куда я была принята, обратилась по поводу денежного пособия, но ответов от них пока не получила. Хочу изучать искусственный интеллект в Имперском колледже Лондона. Когда откроется госпрограмма, буду подавать документы в это учебное заведение", - сказала она.