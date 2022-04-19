В Азербайджане предотвращена незаконная стройка
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Государственное агентство по надзору за безопасностью строительства Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает выполнять свои обязанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, специалисты агентства выявили факт проведения Самедовым Акифом Ага оглы строительных работ в селе Хырдапай Кюрдамирского района без соответствующих разрешений

В результате мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства МЧС в связи с данным вопросом, незаконные строительные работы были прекращены, а объект взят под контроль.