https://news.day.az/society/1454578.html В Азербайджане предотвращена незаконная стройка - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане предотвращена незаконная стройка - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство по надзору за безопасностью строительства Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает выполнять свои обязанности.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, специалисты агентства выявили факт проведения Самедовым Акифом Ага оглы строительных работ в селе Хырдапай Кюрдамирского района без соответствующих разрешений
В результате мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства МЧС в связи с данным вопросом, незаконные строительные работы были прекращены, а объект взят под контроль.
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