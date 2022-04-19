Когда выйдет в свет третье издание Красной книги Азербайджана?

Растения, подлежащие включению в третье издание Красной книги Азербайджана, можно разделить на "красный" и "розовый" списки.

Об этом сказал Trend заведующий отделом систематики и биоразнообразия Института ботаники Национальной академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Айдын Аскеров, передает Day.Az.

Он напомнил, что Красная книга Азербайджана была впервые подготовлена в 1989 году, а ее второе издание увидело свет в 2013 году. Во второе издание включено около 300 растений.

"Выход третьего издания запланирован на май 2023 года. Мы производим эту работу совместно с министерством экологии и природных ресурсов и предлагаем включить в это издание 450 видов растений, разделив их на "красный" и "розовый" списки. В "красный" список войдет 221 вид растений, нуждающихся в серьезной охране. При этом 49 видам растений, которые будут включены в "розовый" список, угроза уничтожения не грозит. Растения, подвергшиеся экологическому террору в Карабахе, также войдут в третье издание Красной книги Азербайджана", - сказал Аскеров.

Завотделом сообщил, что в будущем планируется подготовка Красной книги Карабаха.

"Согласно предварительным исследованиям, на освобожденных территориях насчитывается более 200 растений, находящихся под угрозой исчезновения. Лишь немногие из них будут включены в третье издание Красной книги Азербайджана. После завершения процесса разминирования будут организованы экспедиции на освобожденные территории. После этого в Красную книгу Карабаха будут включены представители как растительного, так и животного мира. Также предусматривается перевод этой книги на английский и ряд других иностранных языков", - сказал Аскеров.