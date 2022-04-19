Армяне продолжают загрязнять реку Охчучай.

Об этом в интервью Trend во вторник сказала руководитель Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, передает Day.Az.

Она отметила, что в 2021-2022 годах в связи с состоянием реки были проведены 58 мониторингов.

"Пробы брались с трех разных направлений реки. Было взято более 150 проб воды и более 180 проб донных отложений. На основе этих образцов был проведен физико-химический анализ. Выяснилось, что уровень загрязнения реки в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, ее загрязнение продолжается и сегодня. Уровень содержания в воде тяжелых и других металлов в настоящее время в 5-7 раз больше нормы", - сказала Тагиева.