Новое распоряжение Президента Ильхама Алиева охватит около 4 500 человек

Подписанное 19 апреля Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" является очередным проявлением высокого внимания и заботы главы государства о гражданах этих категорий. Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно распоряжению, в связи с 77-й годовщиной Победы во Второй мировой войне каждому из 96 участников войны в Азербайджане будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов, отметили в ведомстве.

Кроме того, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 750 манатов 4 395 гражданам, а именно: вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград.

Распоряжение охватит около 4 500 человек, отметили в министерстве.

На предоставление единовременной материальной помощи из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, в соответствии с распоряжением выделено 3,5 миллиона манатов.

Единовременная материальная помощь будет перечислена министерством труда и социальной защиты населения на банковские счета указанных лиц.