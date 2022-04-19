В Азербайджане распространяется ротавирус среди детей

В Азербайджане ротавирус распространяется в основном среди детей до пяти лет.

Об этом сказал в интервью Trend врач-инфекционист Мардан Алиев, передает Day.Az.

По его словам, ротавирусная инфекция активизируется в конце зимы и начале весны.

"Ее основными симптомами являются тошнота, рвота, диарея и высокая температура. Дети заражаются в основном в детских садах. Ротавирус - сезонное заболевание. Обычные противовирусные препараты совершенно не оказывают на него влияния. Болезнь проходит в течение недели. Она протекает более остро у детей до двух лет, так как вызывает сильную жажду, что грозит гиповолемическим шоком. Повышенная температура обычно наблюдается в течение нескольких дней. Поскольку у детей вырабатывается иммунитет к ротавирусу после каждого инфицирования, при последующих заражениях заболевание протекает легче", - сказал Алиев.