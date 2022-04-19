Сколько нерабочих дней будет в мае?

По производственному календарю на 2022 год в мае нерабочими днями будут 2 и 3 мая - это праздник Рамазан, 9 мая - День Победы над фашизмом, а 28 мая - День Независимости.

Как передает Day.Az, так как праздник Рамазан и День Победы попадают на рабочие дни, эти дни будут нерабочими.

Однако в связи с тем, что 28 мая приходится на субботу, в соответствии с частью 5 статьи 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Другими словами, поскольку 28 мая выпадает на субботу, 30 мая будет нерабочим днем ​​для тех, кто работает по 5-дневной рабочей неделе.

Таким образом, в мае, включая субботу и воскресенье, для работающих по 5-дневной рабочей неделе будет 13 нерабочих дней, а по 6-дневной рабочей неделе - 10 нерабочих дней.