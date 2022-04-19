Нанесшие ущерб природе Карабаха во время оккупации будут привлечены к ответственности

Предприятия, нанесшие ущерб природе, водным ресурсам Карабаха, будут привлечены к ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в рамках поездки в Зангилан начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов.

Он отметил, что Карабах и Восточный Зангезур богаты водными ресурсами - это 14 основных рек, 9 водохранилищ, месторождения минеральной воды и т.д.

"После освобождения от оккупации на этих землях возобновлен контроль и мониторинг водных ресурсов. По результатам проведенных мониторингов было установлено, что трансграничные реки, в частности Охчучай, сильно загрязнены тяжелыми металлами. Основным источником загрязнения являются предприятия горнодобывающей промышленности Армении. Процесс загрязнения продолжается и сейчас", - сказал Муталлимов.

По его словам, информация, связанная с такой ситуацией в связи с рекой Охчучай и экологическими рисками для окружающей среды в результате ее загрязнения, была доведена до международных организаций. Создана соответствующая исследовательская группа для разработки программы реабилитации с использованием научных подходов, связанных с профилактикой и восстановлением рек.

"Результаты исследований, все оценки и выявленные факты фиксируются документально. Собранные документы будут представлены в соответствующие органы и будет поднят вопрос перед способствующими загрязнению компаниями и предприятиями. Предприятия, действовавшие на ныне освобожденных территориях в период оккупации, причинившие вред природе, окружающей среде, водным ресурсам, рекам, будут в обязательном порядке привлечены к ответственности", - сказал Муталлимов.