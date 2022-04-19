"Победоносный Азербайджан" – в Баку прошла презентация книги Михаила Сальмана

В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук в Баку состоялась презентация книги "Победоносный Азербайджан" нашего соотечественника - поэта, члена Союза писателей Израиля и Союза писателей Азербайджана Михаила Сальмана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Презентация поэтического сборника приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, а также 15-летию создания Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

Открывая мероприятие, исполнительный директор Национального музея истории Азербайджана, доцент Фархад Джаббаров, поприветствовав гостей мероприятия, отметил, что книга Михаила Сальмана посвящена актуальной и важной теме - славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Он добавил, что Победа Азербайджана стала поворотным моментом в истории страны, восстановив историческую справедливость. "В период 44-дневной Отечественной войны наше общество сплотилось, и в эти дни для Азербайджана была важна и международная поддержка. Нам приятно, что в числе этих стран был и дружественный нам Израиль", - сказал Джаббаров.

Выступившая на презентации книги депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова подчеркнула, что после восстановления независимости Азербайджан и Израиль успешно развивали двусторонние связи. "За последние 18 лет отношения между двумя странами прошли большой путь развития, и благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, они вышли на качественно новый уровень", - добавила Микаилова.

Депутат Милли Меджлиса также отметила, что в Азербайджане с большим уважением и заботой относятся к еврейской культуре.

"Пример поселка Красная Слобода демонстрирует уважение и заботу Азербайджана в области развития и сохранения материальной и духовной культуры еврейской общины нашей страны. В Израиле на протяжении 15 лет функционирует Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз", которая проводит важную работу. Ассоциация "АзИз" внесла большой вклад в развитие, укрепление и расширение дружеских связей между Азербайджаном и Израилем", - сказала Севиль Микаилова.

Говоря о поэтическом сборнике "Победоносный Азербайджан", Севиль Микаилова отметила, что написанные Михаилом Сальманом произведения отражают чувства человека, чье сердце бьется в унисон с Азербайджаном, того, кто от всей души рад Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"Произведения Михаила Сальмана - это прекрасные, душевные стихи, написанные с огромной любовью к Азербайджану", - добавила она.

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков в своем выступлении подчеркнул, что в период 44-дневной Отечественной войны наши соотечественники, проживающие в Израиле, поддерживали родной Азербайджан, и в нашей стране очень высоко ценят эту поддержку.

Расим Мусабеков добавил, что к 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном, а также 15-летию создания Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" будет проведен ряд мероприятий.

Депутат подчеркнул, что по всем направлениям отношения между Израилем и Азербайджаном развиваются, и в дальнейшем будут расширяться. По его словам, открытие торговых и туристических представительств Азербайджана в Израиле имеет важное значение в деле расширения связей в данных областях.

Генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы отметила очень крепкую связь с Азербайджаном наших соотечественников, проживающих в Израиле.

"Думаю, что такие издания, как книга Михаила Сальмана, его стихи, отражают чувства, мысли всех азербайджанцев", - добавила она.

Далее вниманию гостей мероприятия был представлен видеоролик, в котором стихи Михаила Сальмана, вошедшие в сборник, декламирует народная артистка Азербайджана, известная актриса Аян Миргасымова.

В своих выступлениях заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова, народный артист, режиссер Огтай Миргасымов, историк Фуад Ахундов, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина и другие рассказали о развитии отношений между двумя странами, подчеркнув, что эти отношения проверены временем.

Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак выразил признательность руководству музея за возможность провести презентацию книги здесь, где все связано с историей Азербайджана.

Лев Спивак проинформировал присутствующих о деятельности Ассоциации "АзИз", которая на протяжении 15 лет вносит вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Израилем.

По словам президента Ассоциации, в Израиле хорошо информированы об успехах Азербайджана во всех сферах, о проведении в Азербайджане крупномасштабных международных мероприятий, реализации важных проектов.

По словам директора Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяны Сальман, книга "Победоносный Азербайджан", наряду с печатным форматом, также будет доступна и в электроном варианте, поэтому все желающие смогут с ней ознакомиться. Интересным фактом является то, что иллюстрации к книге подготовил народный художник Азербайджана Сакит Мамедов.

В заключение мероприятия Михаил Сальман отметил, что на создание произведений, вошедших в сборник, его вдохновила безграничная любовь к Азербайджану.

"Я прожил здесь 40 лет. Безусловно, я не мог быть безразличен к судьбе Азербайджана, я слежу за каждым достижением в судьбе страны. В период 44-дневной Отечественной войны не было и дня, чтобы я не написал стихотворения. После новости о Победе Азербайджана радости и счастью нашему не было предела", - сказал Михаил Сальман.