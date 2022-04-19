В бизнес-клубе Networking Azerbaijan прошла интеллектуальная игра "Гамбит"

В старинной части Баку - Ичери шехер, в Şah Palace Hotel прошло очередное мероприятие бизнес-клуба Networking Azerbaijan с участием более пятидесяти предпринимателей из различных сфер, сообщает Day.Az.

Учредитель Networking Azerbaijan Орхан Гаджиев отметил, что основной целью встреч в бизнес-клубе является установление и расширение деловых связей между предпринимателями. После месячного перерыва предприниматели получили возможность еще раз собраться вместе и обсудить последние тенденции в мире бизнеса, а также поделиться своими идеями и опытом.

Одним из интересных моментов вечера стало проведение интеллектуальной игры под названием "Гамбит". Участники разделились на команды и ответили на различные интересные вопросы. Вечер прошел в прекрасной интеллектуальной атмосфере.

Участники свободно общались друг с другом и пользовались возможностями, созданными мероприятием. Как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, этот вечер прошел в приятной атмосфере и подарил гостям прекрасное настроение. В конце мероприятия участникам были вручены подарки от спонсоров.

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