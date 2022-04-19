https://news.day.az/society/1454710.html В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечилось больше человек, чем заразилось - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечилось больше человек, чем заразилось - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, вылечились 39 человек, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 792 391 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 572 человека вылечились, 9 706 - скончались, число активных больных составляет 113.
За последние сутки в стране проведены 4 463 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 776 404.
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