В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечилось больше человек, чем заразилось

В Азербайджане за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, вылечились 39 человек, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 792 391 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 572 человека вылечились, 9 706 - скончались, число активных больных составляет 113.

За последние сутки в стране проведены 4 463 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 776 404.