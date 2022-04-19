Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 7 117 человек, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 627, вторую - 525, три и более - 5 552, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 413 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 602 359. Первую дозу вакцины получили 5 335 121, вторую - 4 837 020, три и более - 3 193 254, бустерную дозу после положительного результата теста - 236 964 человек.